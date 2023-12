Roma. Al primo posto in Italia per comprare o affittare casa

(DIRE) Roma, 27 dic. – Con il 2023 ormai in chiusura è tempo di indagare quali sono stati i trend di ricerca di casa nell’anno appena trascorso. Immobiliare.it ha analizzato il comportamento degli utenti su sito e app per restituire un quadro completo delle ambizioni immobiliari degli italiani nel 2023. Dove vogliono vivere gli italiani. Quanti nell’ultimo anno si sono decisi a cercare una casa da acquistare hanno espresso una netta preferenza per Roma (9,4% delle ricerche totali). In seconda posizione troviamo Milano, che colleziona poco più del 5% delle ricerche, e a chiudere il podio Torino, al 3,3%. In quarta e quinta posizione, praticamente a parimerito con il circa il 2% delle ricerche complessive ciascuna, le città di Genova e Napoli. Si conferma quindi la cinquina del 2022. Le prime tre posizioni rimangono invariate anche per chi invece, data la difficile congiuntura economica causata da tassi in rialzo e inflazione galoppante, ha preferito trovare una soluzione in affitto, con la Capitale a raccogliere ben il 14% delle preferenze. Al quarto posto, con il 3% delle ricerche totali, troviamo poi Napoli e al quinto, Bologna (2,7%), punto di approdo ogni anno di migliaia di studenti fuorisede. I quartieri più ambiti. Se Talenti-Monte Sacro-Nuovo Salario (8,1%) si conferma anche quest’anno il quartiere più attenzionato da quanti sono alla ricerca di un’abitazione su cui investire, a sorpresa Vomero- Arenella (5,9%), zona “in” di Napoli, sorpassa la milanesissima Città Studi-Susa (5,8%) nelle preferenze degli italiani e conquista la seconda posizione. In quarta posizione nuovamente un quartiere partenopeo, il Centro (5,7%), mentre guadagna la quinta posizione Pozzo Strada- Parella a Torino, totalizzando il 5,6% delle ricerche. Per quanto riguarda il comparto della locazione il Centro di Torino e il Centro di Bologna sono stati i due quartieri più attenzionati dagli utenti alla ricerca di una soluzione di medio-lungo periodo, entrambi al 3,5%. A chiudere il podio, nuovamente, Città Studi-Susa (3,3%) sede del Politecnico e una delle zone di Milano preferite da studenti e giovani lavoratori per cercare casa in affitto. Al quarto e quinto posto due centralissimi quartieri romani: Salario-Trieste (2,8%) e Centro Storico (2,7%).

Casa vicino alla metro, che comodità. La fermata metro di San Giovanni a Roma è stata di gran lunga la più cercata da chi era interessato ad acquistare una soluzione comoda con i mezzi pubblici, raccogliendo il 3,2% delle preferenze. Segue la milanese Loreto, importante snodo del capoluogo meneghino, al 2%, e a breve distanza nuovamente una fermata della Capitale, Re di Roma (1,9%). Altre due stazioni della metro capitolina occupano la quarta e la quinta posizione: rispettivamente Piramide (1,6%) e Termini (1,5%). Per chi ha optato per l’affitto le prime tre fermate metro più attenzionate sono tutte nella Capitale, e si tratta nuovamente di San Giovanni (3,9%), Termini (2,5%) e Piramide (2,2%). Loreto scende in quarta posizione, al 2,1% delle ricerche totali, mentre a chiudere la top-5 troviamo Basilica San Paolo (2%), sempre a Roma. Identikit della casa cercata dagli utenti. Ben il 63% di chi ha cercato una casa da acquistare ha impostato un budget massimo di 250.000 euro. Per quanto riguarda le dimensioni desiderate, quasi il 30% delle ricerche effettuate si è centrato su soluzioni tra i 100 e 125 metri quadri. Il 68% poi ha cercato un appartamento (un trilocale nel 31,4% delle preferenze). Il terrazzo rimane saldamente in testa agli extra più attenzionati da chi compra, con oltre il 40% delle ricerche, a seguire l’ascensore (26%) e il balcone (23%). Mille euro al mese è la cifra massima che è disposto ad allocare per il canone di affitto il 60,2% di chi ha cercato in locazione. Anche in questo caso le metrature più ambite sono comprese tra i 100 e i 125 (26,2%) e la quasi totalità delle preferenze abitative degli utenti (92%) va all’appartamento, con il 38,8% che opta per un bilocale. Oltre le metà delle ricerche chiede che la casa sia già arredata mentre optional quali terrazzo e balcone si fermano rispettivamente al 18% e al 15% delle preferenze. Quando si cerca casa. Lunedì, l’inizio della settimana dunque, è il giorno più gettonato per cercare casa sul portale, sia in affitto che in vendita. In questa giornata, chi cerca per acquistare lo fa tendenzialmente dopo cena, alle 21:00, mentre chi sta cercando una soluzione in locazione si collega già alle 17:00. (Com/Red/ Dire) 10:55 27-12-23