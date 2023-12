Nella giornata di ieri si è consumata una sparatoria in un ristorante al centro di Vasteras nel quartiere di Erikslund, a cento chilometri da Stoccolma, in Svezia. Una persona è stata ferita, ed è stata trasportata in ospedale, non si conoscono le sue condizioni.

E’ in corso una maxi operazione delle forze dell’ordine, ci sarebbe stata un’altra sparatoria nel quartiere di Erikslund, sempre a Vasteras, ma per ora non sono segnalati feriti.

AO