Tennis. Djokovic: Nadal non torna solo per giocare, vuole vincere slam

(DIRE) Roma, 27 dic. – Nadal “non è il tipo che torna solo per giocare”, torna “con l’intenzione di vincere uno Slam”. Novak Djokovic non si fida. Per il serbo Nadal non muore mai. “Lo hanno spesso annunciato come vicino alla fine”, ha detto il numero uno del mondo prima della partita d’esibizione contro Alcaraz a Riad. “Mi aspetto sempre che lui dia il meglio di sé. Anche di me dicevano che ero quasi alla fine. Ma abbiamo dimostrato che si sbagliavano.

Lui non è il tipo che torna nel circuito solo per giocare, diciamo, a un livello medio, per giocare qualche partita. Vuole vincere titoli, vuole essere il migliore, ecco perché è quello che è. E’ una leggenda del nostro sport, sono sicuro che i suoi allenamenti e la sua preparazione siano fatti con l’intenzione di vincere uno Slam”. Nadal è ora caduto al 670esimo posto del Ranking, non gioca dal secondo turno degli Australian Open nel gennaio 2023. (Red/ Dire) 12:13 27-12-23