Benevento. Tentato femminicidio: misure cautelari

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Benevento, nelle prime ore della mattina hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare di custodia in carcere su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Augusta (Sr), ritenuto gravemente indiziato quale mandante del delitto di tentato omicidio pluriaggravato, porto illegale d’arma, tentata estorsione pluriaggravata e rapina pluriaggravata nei confronti della ex compagna.

Sempre nel corso della mattinata, contestualmente all’esecuzione della predetta misura cautelare, al fine di accertare compiutamente i fatti e in particolare al fine di giungere all’identificazione dei correi e della vasta rete di appoggio al detenuto, sono state eseguite, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Penitenziaria, perquisizioni personali, locali e informatiche, con conseguente sequestro di corpi del reato o cose pertinenti al reato nei confronti di 28 soggetti liberi residenti nella provincia di Benevento, 2 soggetti detenuti presso la locale casa circondariale e 10 soggetti detenuti presso la casa circondariale di Augusta (Sr).

In esito alle perquisizioni, è stata eseguita anche una segnalazione ex art 75 DPR 309/90 per possesso di 3,5 gr di Hashish e un arresto in flagranza per un possessore di 4,3 gr di cocaina.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Benevento/articolo/1132658d757648c94836634579