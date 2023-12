Corea del Nord, Kim Jong Un esorta ad accelerare la guerra

21:05 – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha chiesto al suo partito di “accelerare” i preparativi bellici, inclusi quelli legati al programma nucleare, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana.

Questa dichiarazione è giunta una settimana dopo l’avvertimento di Kim, in cui minacciava un attacco nucleare in caso di provocazioni con armi nucleari. Kim ha sottolineato la necessità di intensificare i preparativi bellici in tutti i settori, compresi quelli legati alle armi nucleari e alla difesa civile, attribuendo la gravità della situazione militare nella penisola coreana al confronto “senza precedenti” con Washington. In risposta a ciò, Seul, Tokyo e Washington hanno rafforzato la cooperazione difensiva, incluso un sistema di condivisione dati in tempo reale sui test missilistici nordcoreani.

L’arrivo di un sottomarino nucleare statunitense a Busan e le esercitazioni con bombardieri a lungo raggio indicano un aumento della tensione nella regione. (Fonte ANSA)