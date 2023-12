Reggio New Year, Capodanno in piazza: sarà festa no-stop con i migliori dj della città

Proseguono gli appuntamenti in città di ‘Reggio Christmas City’ tra concerti, spettacoli e artisti di strada. Scelta la piazza che ospiterà centinaia di giovani per la notte di San Silvestro



Il Capodanno 2024 a Reggio Calabria si festeggerà in Piazza Italia. Per la notte di San Silvestro sarà una grande festa nel centro storico della città con il ritorno del capodanno in piazza.

Una lunga nottata da vivere insieme per brindare il 2024 fino alle prime luci del mattino. L’evento di fine anno ‘Reggio New Year’ coinvolgerà migliaia di giovani, desiderosi di danzare nel segno della musica di sette noti dj reggini.

Una nuova formula che coinvolge un gruppo di artisti, professionisti tra i più apprezzati che animeranno il cuore della città, con una selezione di brani indimenticabili che hanno segnato diverse generazioni.

‘Reggio New Year‘ è l’evento ideato dalla Svi.Pro.Re. insieme alla Città Metropolitana e rientra nel calendario di eventi ‘Reggio Christmas City‘. L’organizzazione del veglionissimo di Capodanno sarà curata dalla ‘Poly’s Music‘ di Claudio Polimeni.

Questi i sette dj che faranno danzare per tutta la notte migliaia di reggini: Gianni Sanfilippo, Filippo Lo Presti, Fabio Polimeni, Lino Surace, Claudio Polimeni, Alex Aurora e Dock Condello.

Ad alternarsi con i dj set, la voce del talento musicale Simone Quartuccio. Un evento pensato per riunire tutti i cittadini in una delle piazza principali di Reggio, proprio al centro tra i palazzi istituzionali. Sarà una grande festa di musica per augurare insieme alla città i migliori auspici per il 2024.