Superbonus. Patriarca (FI): accordo tutela cittadini ed imprese

(DIRE) Roma, 28 Dic. – “Ancora un impegno mantenuto grazie al lavoro e alla tenacia di Forza Italia. È stato infatti raggiunto un accordo sui bonus edilizi che tutela le fasce deboli e, al contempo, evita la compressione di un comparto fondamentale per l’economia nazionale”. A dirlo è Annarita Patriarca, deputata azzurra e componente dell’ufficio di presidenza di Montecitorio.

“Un apposito decreto del CdM ha sancito la sopravvivenza del bonus edilizio al 70% a beneficio di quanti proseguiranno i lavori nel nuovo anno. Inoltre, è stata decisa una sanatoria che consentirà a coloro che non hanno ancora completato le opere entro il 31 Dicembre prossimo di evitare la restituzione delle somme.

Il bonus edilizio al 110% resterà comunque in vigore per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato ancora i lavori”. (Red/ Dire) 20:38 28-12-23