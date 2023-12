Rettore università del Wisconsin destituito per video porno

19:25 – Un rettore di una Università del Wisconsin è stato destituito dalla sua carica a causa della produzione di un video pornografico con la moglie.

Questa decisione è stata fortemente contestata dalla coppia, che si è rifugiata dietro il Primo Emendamento della Costituzione. Loro sostengono che il licenziamento da parte dell’università sia una sanzione priva di senso, dal momento che i video ritraevano semplicemente la loro vita coniugale.

Il consiglio delle università del Wisconsin ha votato all’unanimità per rimuovere il rettore, in carica dal 2007. Nel comunicato ufficiale, il consiglio ha espresso allarme e disgusto per le azioni dell’uomo, senza entrare nei dettagli riguardo ai video in questione. Tuttavia, numerosi studenti hanno manifestato online e in campus il loro sostegno al rettore, considerato uno dei migliori rettori e docenti dell’istituto. (Fonte ANSA)