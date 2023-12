Roma: sequestrate 6 tonnellate di artifici pirotecnici pari a oltre 310.000 pezzi

In data 29 Dicembre u.s., militari del Gruppo Pronto Impiego Roma, in servizio di controllo economico del territorio, hanno rinvenuto, a bordo di tre furgoni, oltre 310.000 artifici pirotecnici, pari a circa 6.000 chilogrammi di materia esplodente.

Il sequestro, con un quantitativo di materia pirica attiva pari a 600 chilogrammi detenuto in assenza delle prescritte cautele di pubblica sicurezza, è avvenuto nel quartiere Prenestino di Roma, in prossimità di via dell’Omo.

Qualora immessa sul mercato la merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato ricavi per diverse migliaia di euro. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza di Roma a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini.

Nulla osta A.G.: non necessario

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Roma