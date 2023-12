Successo per Stati d’Animo al Teatro Tordinona di Roma

Lo spettacolo teatrale “Stati d’Animo” andato in scena il 28 Dicembre scorso al Teatro Tordinona di Roma ha coinvolto il pubblico in una perfetta miscela di comicità e riflessione sulle emozioni, suscitando risate e profonda empatia.

Questa performance conferma, ancora una volta, il talento e la versatilità della Compagnia dei Folli capitanata da Enza Vitamia che ha condiviso il palco con Anna Adamczyk e Marco Vincisgrassi.

In questo spettacolo il grande tema delle emozioni viene affrontato da un punto di vista contemporaneo. In un mondo dove ci scambiamo 60 bilioni di emoticon al giorno, usate sempre più spesso in sostituzione delle parole, siamo ancora capaci di comunicare veramente?

Perché comunicare è importante, non va bene tenersi tutto dentro e, per dirla con le stesse parole dell’autrice: “…ci stai male, ti si gonfia la pancia, bisogna evacuarle le emozioni” e farlo a teatro è il miglior modo possibile!