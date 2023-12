Emozioni nel Cuore della Tradizione: La Dodicesima Edizione del Presepe Vivente di Cannitello

Il calore dei colori, la fragranza dell’incenso e il suono dolce di melodie antiche stanno per avvolgere Via Torrente Zagarella a Cannitello, come ogni anno, per dar vita a uno spettacolo unico: il Presepe Vivente organizzato con amore e dedizione dall’Associazione di volontariato “Luce sullo Stretto”.

Siamo lieti di annunciarvi la dodicesima edizione di questo affascinante viaggio nel cuore della tradizione, che si svolgerà ancora giorno 1 gennaio e giorno 6 gennaio 2024, dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Dove la Storia della Salvezza si fa Vita: I suggestivi vicoli di Cannitello diventeranno il palcoscenico di una narrazione coinvolgente, un viaggio attraverso il tempo che vi condurrà a riscoprire il fascino intramontabile della Natività. La maestria degli artigiani locali ha plasmato scenografie suggestive e dettagli autentici che trasporteranno i visitatori in un’atmosfera senza tempo, tra profumi di fieno, canti natalizi e la dolcezza degli animali che animano la scena.

Un Invito a Condividere la Bellezza. L’Associazione “Luce sullo Stretto” vi invita a partecipare numerosi, creando un momento di condivisione unico con amici e familiari. Questa tradizione, che unisce passato e presente, è l’occasione perfetta per immergersi nella gioia e nel calore delle festività natalizie.

La Solidarietà Illumina il Nostro Cammino: Quest’anno, più che mai, il Presepe Vivente rappresenta un’opportunità per coltivare lo spirito di solidarietà. L’Associazione “Luce sullo Stretto” sostiene diverse iniziative benefiche sul territorio, e partecipando a questo evento contribuirete a rendere più luminoso il Natale di chi è meno fortunato.

Un Appuntamento da Non Perdere, giorno1 gennaio e giorno 6 gennaio 202 4, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, in Via Torrente Zagarella a Cannitello, Reggio Calabria. venite a far parte di questa magia!

Lasciate che la luce del Presepe Vivente risplenda nei vostri cuori e vi accompagni nel nuovo anno.

