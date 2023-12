Online il decreto che interessa i mezzi con massa superiore a 7,5 t. per l’anno 2024. Firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini il decreto che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione stradale, fuori da centri abitati per l’anno 2024, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

comunicato stampa – fonte: https://www.cgiamestre.com/mezzi-pesanti-calendario-2024-dei-divieti-di-circolazione-stradale/