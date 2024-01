Auto punta sula folla di NY, terrorismo interno

Due persone sono morte in seguito a un incidente d’auto. Il veicolo ha investito la folla mentre quest’ultima usciva da un concerto di Capodanno a Rochester, nello Stato di New York. L’FBI ha avviato un indagine per terrorismo interno. Il conducente sospettato, è stato identificato come M.A.S., attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni, avrebbe lasciato una lettera d’addio e un diario nella sua stanza d’hotel, mentre la sua auto era imbottita di bombole di gas.

Le forze dell’ordine stavano aiutando i pedoni ad attraversare la strada, quando a un tratto una Ford Expedition si è lanciata contro la folla, ma il mezzo, si è schiantato contro un uber “La forza della collisione ha fatto sì che i due veicoli finissero su un gruppo di pedoni che si trovavano sulle strisce pedonali e poi si scontrassero con altri due veicoli”, dichiara il capo della polizia locale David Smith.

Le due auto sono esplose, e hanno provocato un incendio, i vigili del fuoco hanno impiegato quasi un’ora per spegnere le fiamme. Una coppia che viaggiava sull’Uber è morta, mentre l’utista è stato portato d’urgenza in ospedale in condizioni non gravi. Tre pedoni sono stati colpiti dal veicolo in volo, un dei quali è grave (fonte: ansa.it).

AO