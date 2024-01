DL Concorrenza. Mattarella richiama solo indirettamente imprese balneari

(DIRE) Roma, 2 Gen. – “Sulla vicenda delle concessioni va fatta una opportuna premessa: la lettera del Presidente Sergio Mattarella riguarda il commercio su aree pubbliche, ovvero il commercio ambulante, e non le imprese balneari, richiamate solo indirettamente.

Ovviamente il Presidente ha fatto, come sempre, un corretto ricorso alle sue prerogative, invitando parlamento e governo ad ulteriori iniziative. Le vicende delle concessioni sono al centro di una annosa discussione nazionale ed europea. E recentemente la Corte di Cassazione ha opportunamente sconfessato arbitrarie decisioni del Consiglio di Stato, ostili alla economia reale.

Si tratta, come è noto, di materie controverse, che il Parlamento da tempo discute con varie decisioni, che anche in futuro, a mio personale avviso, dovranno partire dalla tutela delle imprese e non dalla loro penalizzazione”. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. (Com/Red/ Dire) 16:10 02-01-24