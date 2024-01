Gran Bretagna, tempesta Henk porta intense precipitazioni e venti

21:00 – La tempesta Henk sta attualmente colpendo una vasta area della Gran Bretagna con venti intensi e precipitazioni abbondanti. Il Met Office ha diramato un avviso riguardo a raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 130 chilometri orari. Questi potrebbero provocare disagi nei trasporti e interruzioni nell’erogazione elettrica nelle regioni del sud e del centro dell’Inghilterra, nonché in Galles.

Oltre a ciò, si profila il pericolo di allagamenti, un problema già verificatosi in passato con fenomeni meteorologici simili. L’Agenzia per l’Ambiente ha emesso circa 200 avvisi in diverse aree dell’Inghilterra. Gli impatti iniziali della tempesta si riflettono già sulla rete ferroviaria, con il servizio tra Londra Paddington e il Galles meridionale deviato a causa di allagamenti tra Swindon e Bristol Parkway. L’operatore Avanti West Coast ha segnalato ritardi dovuti ai danni provocati dal vento lungo alcune tratte. (Fonte ANSA)