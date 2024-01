Manovra. Cattaneo: soddisfatti, abbassa le tasse

“Riguarda la maggior parte degli italiani”

(DIRE) Roma, 2 Gen. – “Per la difesa della classe media, credo che a partire dal mio partito, Forza Italia, dobbiamo e possiamo, nel seguito della legislatura, fare ancora meglio. Occuparsi in questa Legge di Bilancio dei redditi medio-bassi, sotto i 35.000 euro lordi, è stata una scelta politica. Se consideriamo i dipendenti che guadagnano meno di 35.000 euro, i rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione e le pensioni minime, che abbiamo rivalutato, stiamo parlando comunque della maggioranza degli italiani”.

Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a L’Aria che tira. “Il reddito medio degli italiani- ha proseguito- stando ai numeri, è di 19.000 euro lordi. La nostra scelta quindi riguarda gran parte dei cittadini, ai quali abbiamo aumentato il potere di acquisto: solo con il taglio del cuneo fiscale riceveranno 1500 euro netti in più in un anno. Secondo i dati di Banca d’Italia, inoltre, il taglio dell’Irpef garantirà 660 euro in più per tre famiglie su quattro.

Se ci fosse la Sinistra al potere metterebbe la patrimoniale, la tassa di successione, la tassa sulla prima casa. Noi siamo contenti di avere varato una Manovra che non solo non prevede nuove tasse, ma anzi le abbassa”, ha concluso. (Com/Red/ Dire) 21:48 02-01-24