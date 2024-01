Milleprorohe. Conapo: Finalmente pagati straordinari covid ai Vigili del Fuoco

(DIRE) Roma, 2 gen. – “I vigili del fuoco potranno ricevere il pagamento degli straordinari effettuati durante l’emergenza Covid, una rivendicazione sindacale che va avanti da tempo e che ha trovato finalmente soluzione con lo stanziamento di 8,3 milioni di euro nel decreto proroga termini. Il pagamento era bloccato a causa della mancanza di fondi in quanto le esigenze della pandemia avevano comportato straordinari ulteriori rispetto a quelli all’epoca previsti e finanziati.

Come più rappresentativo sindacato dei vigili del fuoco teniamo a ringraziare il presidente del consiglio Meloni, il ministro Piantedosi, il sottosegretario Prisco, il capo dipartimento dei vigili del fuoco Franceschelli e il capo del corpo Dall’Oppio, per aver raccolto le nostre sollecitazioni sindacali ma soprattutto per aver risolto questa ingiustizia verso i vigili del fuoco che hanno operato durante la pandemia”. Lo dichiara Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il sindacato dei vigili del fuoco. (Com/Red/Dire) 10:23 02-01-24