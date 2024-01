Napoli. Il 4 Gennio torna Notte al museo a Città della Scienza

(DIRE) Napoli, 2 gen. – Appuntamento speciale il 4 gennaio alla Città della Scienza di Napoli con ‘La notte al museo… aspettando la Befana!’. Tra scope, razzi, attesa e divertimento i bambini parteciperanno al laboratorio animato dal titolo Alla ricerca della scopa perduta! e a seguire al Science show/laboratorio Razzi spaziali. Tra un laboratorio e l’altro i bambini mangeranno una pizza in compagnia e poi tutti a dormire all’interno del planetario per risvegliarsi al mattino per una ricca colazione assieme. (Red/ Dire) 08:26 02-01-24