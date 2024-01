Bari: Polizze Assicurative “Dormienti” false per 3 mln di €. Eseguiti sequestri per reati di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio

I Finanzieri della Compagnia di Altamura hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari, di somme di denaro del valore complessivo di oltre 300 mila euro, a carico di alcuni soggetti residenti nelle province di Bari, Matera e Milano, in relazione alle ipotesi di reato di “Associazione per delinquere”, “Truffa aggravata”, “Abusivismo finanziario”, “Autoriciclaggio” e “Riciclaggio” (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa).

L’esecuzione del provvedimento di sequestro, in vista della successiva confisca, rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa – delegata dalla Procura della Repubblica di Bari e svolta attraverso l’esame di molteplici operazioni, anche di natura bancaria – che ha già condotto, lo scorso aprile, al sequestro di n. 2 “polizze vita” del valore di oltre 115.000 euro, disposto dall’Autorità Giudiziaria titolare dell’indagine.

In particolare, l’attenzione delle Fiamme Gialle altamurane si è concentrata sull’acquisto, da parte di soggetti (persone fisiche e giuridiche) di diverse regioni d’Italia, di crediti riconducibili a polizze assicurative c.d. “dormienti” (ovvero non riscosse dai beneficiari e giacenti prima di prescriversi) che risulterebbero “false”, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Secondo l’ipotesi accusatoria (da verificare in contraddittorio con la difesa), una vera e propria associazione per delinquere avrebbe operato in tutta Italia, dal 2016 al 2021, mediante il raggiro di ignari sottoscrittori i quali, rassicurati sulla genuinità dell’investimento con la garanzia del riscatto alla scadenza e l’aspettativa di ottenere lauti guadagni, subentravano al contraente originario delle polizze in scadenza convinti che, nell’arco di pochi mesi, avrebbero potuto ottenere il vantaggio economico prospettato. Nonostante il tempo trascorso dalla dazione del denaro (in alcuni casi più di 5 anni), i truffati non solo hanno visto svanire l’aspettativa del profitto ma non hanno nemmeno ottenuto la restituzione del capitale, nonostante le ripetute richieste.

Peraltro, gli indagati si sarebbero serviti di società dichiaratamente operanti in base ad autorizzazioni rilasciate da primarie Compagnie Assicurative di livello internazionale, del tutto ignare, che hanno disconosciuto l’esistenza delle polizze e qualunque rapporto con i presunti responsabili.

L’operazione testimonia la costante azione assicurata dal Corpo della Guardia di Finanza – in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria alla sede di Bari – a contrasto dei fenomeni di abusivismo finanziario per la tutela del trasparente investimento dei risparmi dei cittadini e a prevenzione delle diverse forme di truffa diffuse sul territorio.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Bari in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione, con riguardo agli illeciti di natura economico-finanziaria e, nel caso specifico, ai fenomeni di truffa a danno della collettività.