Crolla una palazzina a Castelmauro (Cb). I Vigili del Fuoco soccorrono un uomo

Nel primo pomeriggio di oggi in una strada del centro storico del comune di Castemauro, è avvenuto il crollo di un solaio facente parte di una vecchia barberia ormai in disuso da qualche anno. Il proprietario, rimasto ferito nell’evento, si era recato nel luogo per un normale sopralluogo quando il cedimento improvviso del manufatto lo ha catapultato per circa tre metri nei locali della falegnameria sottostante.

Le squadre VF del Comando provinciale di Campobasso sono intervenute con tre automezzi e con attrezzature necessarie ad effettuare operazioni di recupero dell’anziano e successivamente hanno messo messa in sicurezza l’area. L’uomo, rimasto sempre cosciente durante le operazioni di recupero, è stato affidato immediatamente alle cure del personale medico del 118 Sul posto anche il personale della locale stazione dei Carabinieri

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89884