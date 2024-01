Frascati. Silvestroni (FdI): Torni ad essere luogo sicuro

(DIRE) Roma, 3 Gen. – “Ferma condanna per l’escalation di violenza che ha portato all’omicidio avvenuto il 30 Dicembre scorso a Frascati. Durante una discussione tra alcuni individui senza dimora, un cittadino di origine romena ha commesso un omicidio e ferito un italiano.

Questo tragico evento sembra essere collegato al problema diffuso del racket dei parcheggi nella zona”. Così in una nota il senatore Marco Silvestroni che “intende sollevare la questione presso il Ministro competente, al fine di richiedere un intervento deciso per contrastare il deterioramento della situazione e ripristinare la legalità a Frascati.

È di vitale importanza garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza dei cittadini, affinché possano frequentare ogni luogo della città con la certezza che lo Stato sia in grado di garantire la loro incolumità”. Conclude Silvestroni con l’impegno “a lavorare per assicurare che Frascati torni ad essere un luogo sicuro e accogliente per tutti i suoi abitanti”. (Com/Sim/ Dire) 17:13 03-01-24