Iran. L’UE condanna l’attentato di Kerman ed esprime solidarietà

(DIRE) Roma, 3 Gen. – L’Unione Europea “condanna nei termini più decisi” l’attentato di Kerman ed “esprime la propria solidarietà con il popolo dell’Iran”: così in una nota il Servizio di azione esterna dell’UE. Nel testo, diffuso online, si parla di “un atto di terrorismo” che ha causato “un numero scioccante” di vittime e feriti tra i civili. “I nostri pensieri”, si legge nel testo, “sono ora per le vittime e le loro famiglie”.

La nota si conclude con un appello affinché i responsabili dell’attentato siano “perseguiti”. Secondo l’agenzia di stampa Fars, sono quasi 200 le persone che hanno perso la vita a causa di due esplosioni nei pressi del cimitero di Kerman, nell’Iran centro-meridionale.

L’attentato si è verificato in coincidenza con le commemorazioni del quarto anniversario dell’assassinio Qassem Soleimani, capo delle Guardie della rivoluzione iraniana ucciso il 3 gennaio del 2020 in Iraq in un’operazione degli Stati Uniti. (Vig/Dire) 18:35 03-01-24