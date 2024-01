Vento forte a Manchester, un A380 interrompe atterraggio e decolla nuovamente a pochi metri da terra

Un Airbus A380 di Emirates proveniente è stato costretto il 29 Dicembre 2023 a interrompere l’atterraggio nell’aeroporto di Manchester, a causa del forte vento. L’Airbus A380, considerato il più grande e pesante aereo passeggeri civile in servizio, è stato colpito da potenti raffiche di vento.

Nonostante le sue 500 tonnellate (276 a vuoto), l’imponente aereo degli Emirati non pesava molto di fronte alle forti turbolenze ed era in grado di mantenere una traiettoria stabile per garantire un atterraggio sicuro. Il pilota ha poi scelto di riavviare i motori per decollare nuovamente e ritentare la manovra in condizioni migliori, come si usa in tali circostanze.

L’incidente è stato filmato in diretta dal canale specializzato Airliners Live e trasmesso su X, ex Twitter. L’aereo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è finalmente riuscito ad atterrare al secondo tentativo, questa volta senza difficoltà, riferisce France 3, ma non senza qualche spavento, probabilmente, per le diverse centinaia di passeggeri presenti a bordo del grandissimo aereo a lungo raggio della compagnia aerea degli Emirati.

c.s. – Giovanni D’Agata