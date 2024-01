‘Reggio Christmas City’, ecco la Casa della Befana: spettacoli, musica, cinema e letture animate

La Villa Comunale di Reggio Calabria si trasforma per tre giorni in Casa della Befana. Tante attività ideate dall’associazione Lelefante per fare divertire grandi e piccoli Babbo Natale torna a casa ed ecco che arriva la Befana. Dopo il successo dei giorni scorsi all’interno della Villa Comunale di Reggio Calabria, il Villaggio di Babbo Natale si trasforma in Casa della Befana.

La strega più dolce che ci sia è pronta ad accogliere le famiglie reggine desiderose di trascorrere un paio d’ore all’insegna del divertimento. Giovedì 4 e Venerdì 5 (pomeriggio) e Sabato 6 Gennaio (mattina) la Casa della Befana vi aspetta per trascorrere insieme gli ultimi giorni di festa con tantissime attività tra cui giochi, laboratori, musica, animazione, letture animate, spettacoli e cinema.

Oggi alle ore 17:00 in programma il film ‘La tela di Carlotta’, a seguire, alle ore 18:30 i personaggi e le mascotte di Frozen animeranno il villaggio dedicato alla Befana.

Venerdì 5 Gennaio alle 17:00 sul ‘grande schermo’ della Villa Comunale verrà proiettato ‘Mamma ho perso l’aereo’ e alle 18:30 lo spettacolo dell’Uomo Palla a cura del ‘Cerchio Magico’. Il programma della Casa della Befana si chiuderà sabato 6 con un grande spettacolo di magia, ideato dall’associazione ‘GiocoleReggio’ (ore 11:30).

Prevista inoltre per oggi un’abbondante nevicata dagli effetti speciali che stupirà il pubblico di ogni età. Con un tocco di scopa, la Villa Comunale Umberto I riprenderà quindi vita e le vie della centralissima area verde si coloreranno nuovamente con decine e decine di calze e giochi per tutti, grandi e piccini.

comunicato stampa