Ennesimo orrore a Roma. Rinvenuto nel VI Municipio cane eviscerati e massacrato

A distanza di pochi giorni dal rinvenimento nel XV Municipio del maremmano scuoiato, nella mattinata odierna il corpo di un altro cane orrendamente mutilato ed eviscerato è stato trovato a Roma, nel VI Municipio.

L’Associazione ” Zampe che danno una Mano ” ODV presieduta dall’ Avv. Giada Bernardi sta già raccogliendo informazioni per acquisire gli elementi necessari per la presentazione della denuncia.

“L’ennesimo orrore perpetrato in danno degli animali ed ennesimo indice di una società crudele e malata. E’ ora che le Istituzioni intervengano con decisione e capiscano che i reati in danno degli animali sono reati di serie A e non di serie B, laddove quasi sempre prodromici a reati gravi perpetrati in danno dell’essere umano.” dice l’Avv. Giada Bernardi.

” E’ ora di fermare questa dilagante ondata di violenza gratuita ed inaudita. Che il Sindaco Gualtieri provveda all’immediata nomina del Garante per gli Animali di Roma Capitale. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 02 Dicembre 2022 ed al 4 Gennaio 2024 Roma Capitale non ha ancora un Garante!! E non è ammissibile”.

comunicato stampa