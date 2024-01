Perugia. Trovato in possesso di 42 involucri di sostanza stupefacente, 23enne arrestato

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria in località Ponte Rio – Ponte Pattoli, finalizzato alla repressione dei reati relativi agli stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino albanese – classe 2000 – perché trovato in possesso di 42 dosi di cocaina.

Il personale della Squadra Mobile, durante il servizio di osservazione nei pressi del cimitero di Ponte Pattoli, ha notato il giovane sopraggiungere a bordo di un’auto e prelevare qualcosa da un cespuglio a bordo strada.

A quel punto, sospettando potesse celare armi o stupefacenti, gli operatori lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione – poi estesa anche al veicolo – che ha dato esito positivo.

Infatti, nel corso del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto 43 confezioni termosaldate contenenti sostanza stupefacente tipo “cocaina” – alcune ritrovate all’interno di barattoli nascosti sotto il fogliame -, due telefoni cellulari e 700 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il veicolo, invece, immatricolato come auto a noleggio senza conducente, è risultato provento di appropriazione indebita. Per questi motivi, gli agenti hanno accompagnato il ragazzo presso gli uffici della Questura di Perugia per le attività di rito, al termine delle quali è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 23enne, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Su disposizione del Pubblico Ministero è stato associato presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida. La sostanza e il restante materiale rinvenuto, invece, sono stati sottoposti a sequestro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Perugia/articolo/23056597d4729cd4c974865907