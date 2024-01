UE. Incontro commissari-consiglio dell’UE apre semestre belga

(SIR-DIRE) Roma, 5 gen. – Appuntamento quest’oggi alle 14.30 all’Egmont Palace di Bruxelles per l’incontro di rito tra i Commissari europei e la presidenza del Consiglio dell’Ue che dal’1 gennaio è nelle mani del Belgio. L’incontro segna di fatto l’avvio del semestre. A fare gli onori di casa e ad accogliere l’esecutivo europeo e i ministri belgi ci sarà la ministra degli affari esteri ed europei Hadja Lahbib. Il programma del pomeriggio prevede due momenti: prima tavoli tematici sui diversi settori politici dell’Ue, sulla base delle priorità legislative della presidenza belga, sul programma strategico e sul programma di lavoro della Commissione.

Quindi una riunione plenaria con il discorso del primo ministro belga Alexander De Croo e della presidente della Commissione Ursula von der Leyen a cui seguirà un dibattito. Seguiranno foto di famiglia di rito e una conferenza stampa, alle 18 del premier De Croo e della presidente von der Leyen, che sarà trasmessa in diretta anche sul sito ufficiale della presidenza belga (https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/fr/evenements/visi te-du-college-des-commissaires-de-la-commission-europeenne/) in serata, uno spettacolo musicale, diretto da Jef Neve, avrà luogo nella prestigiosa sala Henry Le Boeuf di Bozar, alla presenza del re Filippo e della regina Matilde, per rendere omaggio ai grandi artisti belgi.

A suonare sarà un’orchestra composta da musicisti provenienti da diverse orchestre e scuole del Paese. L’evento, si legge sul sito della presidenza, è organizzato in collaborazione con le Comunità e le Regioni e fa parte della campagna internazionale ‘Belgio. Abbracciare l’apertura’, che vuole mettere in risalto “l’apertura del Belgio all’innovazione, basata sulla cooperazione e la diversità”. (www.agensir.it) (Alf/Dire) 11:47 05-01-24