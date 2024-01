Un orso polare muore per la prima volta a causa dell’influenza aviaria

Secondo i funzionari locali, è probabile che l’orso polare sia stato infettato dopo aver recuperato uccelli morti

Un orso polare è stato ucciso dall’H5N1, un’influenza aviaria altamente patogena, in Alaska in Ottobre: ​​è stato il primo caso di morte di questo genere di animale a causa del virus, secondo quanto riportato la settimana scorsa dai media locali dell’Alaska. L’orso polare è stato trovato in Ottobre a Utqiagvik, la comunità più settentrionale dell’Alaska.

Il dottor Bob Gerlach, veterinario statale dell’Alaska, ha dichiarato sabato all’Alaska Beacon che “questo è il primo caso di orso polare segnalato, ovunque”, aggiungendo che il caso ha attirato l’attenzione anche di altre nazioni artiche. Gerlach ha aggiunto che è probabile che l’orso polare sia stato infettato dopo aver mangiato uccelli morti, anche se potrebbe essere stato infettato semplicemente per essere stato esposto a un uccello infetto. “Se un uccello muore a causa di questo, soprattutto se tenuto in un ambiente freddo, il virus può rimanere per un po’ nell’ambiente”, ha detto il veterinario statale all’Alaska Beacon.

Un recente studio peer-reviewed condotto da ricercatori dell’US Geological Survey Alaska Science Center, dell’US Fish and Wildlife Service Izembek National Wildlife Refuge, dei National Veterinary Services Laboratories del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e del Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study, ha scoperto che l’influenza aviaria è stata introdotta in Alaska tre volte: una volta dal Nord America e due volte dall’Asia. Il caso è arrivato mentre il virus continua a diffondersi in tutto il mondo, anche in Antartide.

L’influenza aviaria ha contagiato sia uccelli che mammiferi in diversi continenti. Due settimane fa, l’OFFLU, una rete di scienziati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), aveva avvertito che l’influenza aviaria potrebbe diffondersi ulteriormente in Antartide e potrebbe avere un effetto “immenso” effetto negativo sulla fauna selvatica della regione.

Nel mese di Ottobre, il primo caso mai registrato di influenza aviaria in Antartide è stato rilevato negli stercorari bruni a Bird Island, parte del territorio britannico d’oltremare della Georgia del Sud e delle Isole Sandwich Meridionali. L’isola è rivendicata anche dall’Argentina come parte della provincia della Terra del Fuoco. Pochi giorni dopo, anche le Isole Falkland hanno segnalato il primo caso di influenza aviaria.

Da allora, nella regione antartica, sono stati rinvenuti o sospettati che siano stati infettati dall’influenza aviaria H5, lo stercorario bruno, i gabbiani alghe, i fulmari meridionali, gli albatros dalle sopracciglia nere, gli albatros dalla testa grigia e gli elefanti marini del sud.

“L’impatto negativo dell’HPAI H5 sulla fauna selvatica antartica potrebbe essere immenso, perché la loro presenza in dense colonie fino a migliaia di pinnipedi (foche) e centinaia di migliaia di uccelli facilita la trasmissione del virus e può provocare un’elevata mortalità”, hanno scritto gli scienziati. Dal 2021, l’Europa e le Americhe sono colpite da un’epidemia quasi continua di influenza aviaria H5N1, descritta come “la più grande mai vista” nei tre continenti.

Il virus, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha colpito decine di milioni di uccelli e migliaia di mammiferi in tutto il mondo. Nell’ultimo anno le epidemie del virus sono diventate più comuni anche in Africa e in Asia. Giovedì la Francia ha rilevato l’influenza aviaria in un allevamento di anatre nel dipartimento della Vandea, nella Francia occidentale, dove le anatre erano state vaccinate contro l’influenza. (foto di repertorio)

c.s. – Sportello dei Diritti