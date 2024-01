Editoria. Ciaccheri: Domani con delegazione AVS a sit-in giornalisti DIRE

(DIRE) Roma, 7 Gen. – “Domani alle ore 11:00, in Corso d’Italia a Roma, sarò presente assieme a una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra con i consiglieri di Roma Capitale, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli e Ferdinando Bonessio, al sit-in dinanzi alla sede dell’agenzia di stampa Dire per portare la nostra solidarietà ai giornalisti e alle giornaliste sospesi la sera di Capodanno.

Quanto accaduto non può rimanere nel silenzio delle forze politiche. Le istituzioni, in particolare il Governo Meloni, devono attivarsi immediatamente per tutelare e salvaguardare i posti di lavoro ed evitare così una crisi lavorativa che colpisce in particolar modo la redazione romana e regionale”. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. (Uct/ Dire) 19:09 07-01-24