Festa Bandiera. Rampelli: onoriamo senso appartenenza nazionale

(DIRE) Roma, 7 Gen. – “Nel 227º anniversario del Tricolore, oggi onoriamo la storia, la cultura e l’unità nazionale. Valori che rappresentano il senso di appartenenza immateriale che troppo spesso lascia il passo a meri parametri economicistici, come se un popolo possa essere orgoglioso di sé e riconoscersi nella sua identità in base al Pil. L’Unione Europea, che non ha ancora saputo costruire un involucro di valori condivisi dimostra quanto non bastino politiche economiche e commerciali per sentirsi coinvolti in un destino comune.

È stato il Risorgimento con la sua conquista di libertà e indipendenza a trasformare la nazione in Stato ed è stata la conquista di Roma a rendere irreversibile il processo unitario al cospetto delle grandi potenze europee che non ne gradivano la nascita.

Conquiste che oggi sembrano scontate ma che invece ci indicano la strada per trasformare l’UE, da giugno in poi, in una confederazione di Stati nazionali, per darle sostanza e valori in cui emotivamente riconoscersi. Non si festeggia oggi dunque la mera retorica del Tricolore, ma la radice di un sentimento popolare da irrobustire e trasferire presto a Bruxelles.

Trasmettere il testimone alle giovani generazioni e costruire l’Europa delle nazioni”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati e deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli. (Uct/ Dire) 16:27 07-01-24