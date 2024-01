E’ morto probabilmente a causa delle esalazioni un senzatetto rimasto coinvolto nell’incendio di un garage a Napoli. L’uomo un 67enne è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco, accorsi per spegnere le fiamme, in uno stanzino del garage.

Sono in corso gli accertamenti per capire come e da dove si siano propagate le fiamme dell’incendio che ha causato la morte del senzatetto.

Federica Romeo