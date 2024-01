Hagari: “Esercito Israele ha iniziato una nuova fase”

Lo Stato di Israele sembra non voler fermare la propria avanzata a Gaza contro Hamas. L’esercito israeliano è pronto ad entrare in una nuova fase, questo è quanto ha detto il portavoce militare Daniel Hagari, al quotidiano del New York Times.

“E’ iniziata una fase nuova, meno intensa, dei combattimenti”, caratterizzata da un ricorso minore alle forze di terra e agli attacchi aerei, sottolinea Hagari.

Intanto il segretario di Stato americano Antony Blinken, è giunto in Israele per la quarta volta da inizio guerra (fonte: ansa.it).