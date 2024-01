La rassegna Jazz Today apre il nuovo anno a Lamezia Terme con il concerto del pianista Francesco Miniaci 4tet

Venerdì 12 Gennaio 2023 , Ore 21 , Lamezia Terme

Questa rassegna di musica jazz vuole essere l’inizio di una accelerazione propedeutica ed innovativa per questo ambito artistico; una strada particolare che il locale Vecchio Mattatoio in collaborazione con l’Agimus di Catanzaro, hanno voluto intraprendere, considerando le passate esperienze e proiettandosi oltre, verso una più completa e ragionata organizzazione della manifestazione. Nel novecento, parallelamente al rapido cambiamento esponenziale di ogni cosa, in ambito artistico e musicale si assiste ad un alto numero di mutamenti stilistici, accompagnati dalle più svariate contrapposizioni . In questo scenario, il jazz ha saputo interpretare e proporre con forza l’immagine di una cultura nuova, ha saputo “ascoltare” e “vedere” i bisogni e le necessità di un certo status sociale che si faceva spazio nell’America del primo novecento. Il Jazz è stato una testimonianza vitale, un crocevia fondamentale, una tappa singolare del passaggio della musica moderna verso quella contemporanea. Non relegato nel limbo delle accademie, il jazz si è fatto strada contaminando e lasciandosi contaminare, diffondendosi come una musica eterogenea e di sperimentazione, che si rinnova ogni qualvolta respira gli elementi, i bisogni e gli eventi che la società produce.

La rassegna “Jazz Today”, rappresenta una cornice musicale entro la quale troviamo una programmazione artistica interessante, essendo presenti in cartellone musicisti di grande spessore artistico.

Venerdì 12 gennaio p.v. alle ore 21 ci sarà il concerto jazz del pianista catanzarese Francesco Miniaci, che esibirà in quartetto, Francesco Miniaci al pianoforte, Domenico Ammendola al clarinetto, Andrea Brissa al contrabbasso e Giovanni Caliò alla batteria.

Il repertorio verterà su composizioni di celebri colonne sonore rivisitati in chiave jazzistica.

Francesco Miniaci Pianista calabrese, Diplomato in Pianoforte Classico e in Pianoforte Jazz rispettivamente presso il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia e il Conservatorio Corelli di Messina. Ha al suo attivo circa 100 Concerti in Italia e in vari Paesi Italiani e Stranieri. Ha partecipato ai Workshop tenuti da Kenny Barron, John Hicks, Roscoe Mitchell, Uri Caine, Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, George Cables, Francesco Cafiso.

Ha registrato due lavori discografici a suo nome, un disco in Piano Solo dedicato alla figura di Thelonious Monk con l’etichetta discografica pugliese Dodici Lune in uscita Febbraio 2021, e un disco “Francesco Miniaci Quintet” titolato Virgilius. Per conto di Radio Rai, ha registrato con la CJO feat Francesco Cafiso in occasione del Mediterraneo Festival nel luglio 2020 e nel marzo 2021 al fianco di Javier Girotto. E’ autore di due testi sulla tecnica per Pianoforte con la casa editrice Utterson S.R.L (2020). Ha suonato e collaborato con musicisti della scena jazzistica nazionale: Francesco Cafiso, Simona Molinari, Piero Cusato, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Javier Girotto e tanti altri. Svolge intensa attività didattica presso Enti statali e privati.

Appuntamento quindi presso il locale Vecchio Mattatoio di Lamezia Terme, giorno 12 gennaio p.v. alle ore 21. E’ gradita la prenotazione.

Comunicato Stampa