Lula: l’8 Gennaio non potrà essere mai dimenticato, dalla società civile

Oggi 8 Gennaio 2024, il Presidente Brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha voluto ricordare i fatti dell’8 Gennaio scorso. Il giorno in cui le sedi istituzionali a Brasilia, vennero invase, e ha voluto invitare la “società civile” a non dimenticare. “Un gruppo di persone irresponsabili decise di tentare un colpo di Stato in questo Paese. E l’8 gennaio significa che d’ora in poi non permetteremo alla società di dimenticarlo per garantire la democrazia”, espone Lula in un video messaggio pubblicato sui social.

“Che possiamo gridare forte e chiaro ogni giorno: ‘libertà, libertà, spiegaci le tue ali’, e viva la democrazia”, sottolinea il leader progressista citando un brano dell’inno della Proclamazione della Repubblica. Lula, oggi parteciperà ad una cerimonia presso il Congresso, assieme a lui ci saranno:i presidenti del Senato, Rodrigo Pacheco, e della Corte suprema, Luís Roberto Barroso, oltre a tutti i ministri del governo, per ricordare il primo anniversario dei disordini.

I grandi assenti dell’evento saranno: Jair Bolsonaro: Tarcísio de Freitas (San Paolo), Cláudio Casto (Rio de Janeiro), Romeu Zema (Minas Gerais) e Ibaneis Rocha (Distretto Federale) (fonte: ansa.it).

AO