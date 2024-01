Perugia. Alla vista degli operatori si dà alla fuga. La Polizia arresta 25enne per furto

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio in centro storico, hanno tratto in arresto un 25enne – gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio – ritenuto responsabile di aver asportato un paio di pantaloni griffati da un esercizio commerciale.

Durante il servizio di vigilanza in Corso Vannucci, infatti, i poliziotti sono stati attirati dall’atteggiamento sospetto del giovane che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga tentando di eludere il controllo. Inseguito dagli operatori, dopo essersi disfatto della refurtiva – dal valore di 650 euro – è stato raggiunto e contenuto in sicurezza.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 25enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. La refurtiva, invece, è stata riconsegnata alla titolare dell’esercizio commerciale, nel frattempo giunta presso gli uffici di Polizia per sporgere querela per quanto accaduto.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Perugia/articolo/2305659ba6a8c7203288243967