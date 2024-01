Turista travolta da un’onda e risucchiata in mare. Nulla da fare per la donna nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari

Una turista tedesca di 66 anni è morta in Grecia a causa di un’onda killer che l’ha travolta e risucchiata in mare. La tragedia è avvenuta a Kyparissia intorno alle 16 di Domenica. La donna si trovava in compagnia del marito sul molo del porto di Kyparissia dove soffiavano venti molto forti quando, in circostanze finora sconosciute, è stata travolta dalle stesse onde forti e risucchiata nell’acqua.

La sfortunata donna di 66 anni è stata trovata priva di sensi a circa 500 metri di distanza da dove era stata travolta. Il marito, invece, era in stato di ipotermia e di comprensibile shock.

Per la donna i sanitari non hanno potuto fare nulla, se non constatarne il decesso. Spetterà alla Guardia Costiera visionare le eventuali telecamere presenti in quell’area e appurare se vi fossero ben esposti tutti i cartelli indicanti pericoli e divieti. L’Autorità Portuale di Kyparissia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sui suoi profili social, ha chiesto di prestare attenzione quado ci si trova sulla costa, soprattutto nei momenti in cui il mare è agitato e le condizioni meteorologiche sono precarie.

Tragedia analoghe sono accadute anche in Italia e nel Regno Unito. L’ultimo caso ha riguardato a novembre 2023 una turista italiana, originaria della Valtellina, uccisa da un’onda anomala a Tenerife mentre stava passeggiando sulla riva. (foto di repertorio)

c.s. Giovanni D’Agata