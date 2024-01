Australia, surfista attaccato da uno squalo

Un uomo è stato ricoverato in ospedale in seguito all’attacco di uno squalo mentre faceva surf nel sud dell’Australia. Un altro attacco di squalo, che si aggiunge ai terribili 12 mesi, è avvenuto nell’Australia Meridionale, con un surfista ferito

Un uomo è stato ricoverato in ospedale in seguito a un attacco di squalo nel sud dell’Australia martedì pomeriggio. È stato riferito che un uomo di Elliston di 64 anni è stato azzannato a una gamba da uno squalo intorno alle 15:15, ma è riuscito a tornare a riva a Blackspoint, vicino a Elliston. Si ritiene che l’uomo abbia rifiutato il servizio di ambulanza ed è stato portato all’Elliston Hospital dove si prevede che verrà trasportato in aereo al Royal Adelaide Hospital martedì sera. Ora in condizioni stabili, un sito web dedicato alla navigazione, Beach Grit, ha riferito che l’uomo è stato morso tra “il culo e la gamba”, ipotizzando inoltre che dietro l’attacco ci fosse uno squalo bianco.

La polizia del SA ha confermato che l’uomo non è in pericolo di vita. L’uomo, che si ritiene sia un surfista locale, si trovava a circa 200 metri dalla costa quando è avvenuto l’attacco. Un altro popolare sito di surf, Swellnet, ha riferito che l’uomo è riuscito a mettersi in salvo nonostante l’infortunio. Insieme al rapporto viene condivisa la foto di una tavola da surf con evidenti danni alla parte inferiore, che si ritiene siano stati subiti durante l’attacco dello squalo. L’attacco, rileva Giovanni D’Agata dello “ Sportello dei Diritti ”, arriva dopo un anno horror per l’Australia Meridionale in cui tre persone sono state uccise dagli attacchi di squali. Il quindicenne Khai Cowley è morto pochi giorni dopo Natale dopo essere stato sbranato da uno squalo al largo di Ethel Beach, a circa otto ore di macchina da Blackspoint a Elliston.

Nel mese di ottobre, Tod Gendle, 55 anni, è stato ucciso da uno squalo al largo della costa di Streaky Bay, dove gli amici lo guardavano con orrore mentre veniva trascinato sott’acqua. All’inizio di maggio 2023, l’insegnante Simon Baccanello, 43 anni, stava facendo surf vicino a Elliston quando anche lui è stato attaccato da uno squalo a Walkers Rock, a soli 16 minuti dall’attacco più recente. Anche un ventenne di Parma, il 9 Dicembre è stato attaccato da uno squalo alla gamba nelle acque di una nota località del Queensland.

comunicato stampa Giovanni D’Agata