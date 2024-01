Giappone. Auto, vendite in aumento per prima volta da cinque anni

(DIRE) Tokyo, 9 gen. – Secondo i dati ufficiali comunicati dalla Japan Automobile Dealers Association e dalla Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association, le principali associazioni di categoria del settore pilastro dell’economia del Giappone, le vendite di veicoli nuovi nel Paese nel 2023 sono cresciute per la prima volta in cinque anni, in primo luogo grazie al completo ripristino del normale approvviggionamento di semiconduttori e componenti al termine della pandemia. Pur ancora al di sotto del livello dei 5 milioni di vetture vendute nel pre-pandemia, le vendite di veicoli nuovi sono aumentate del 13,8% rispetto all’anno precedente toccando i 4.779.086 di unità. (Jief/Dire) 10:25 09-01-24