Grande Padel a Reggio Calabria col fuoriclasse Leonel Aguirre

Ricco montepremi e nomi importanti per il torneo organizzato dalla CPM il 13-14 Gennaio. Guest Star dell’evento il super top player Leonel Tolito Aguirre, nella Top5 internazionale. Nel secondo week end di Gennaio (13-14), due giorni di grande Padel in riva allo Stretto, grazie al CPM.

Se la Star di questo torneo è senza dubbio il fuoriclasse Leonel Aguirre, detto “Tolito”, un vero giocoliere che è oggi fra i campioni di Padel più affermati in assoluto del pianeta, non mancheranno altri nomi importanti a completare un roster di primissimo livello. Il Centro Sportivo Mirabella di Vito Superiore a Reggio Calabria, sarà la location di una kermesse curata con grande attenzione in ogni fase, così da garantire la massima fruibilità e piacevolezza per ogni atleta in gara, anche con alcune sorprese.

I vincitori del torneo avanzato del sabato avranno accesso al Torneo Open della Domenica, in cui a sfidarsi ci saranno coppie di altissimo livello di varie zone d’Italia e giocatori molto noti nel mondo del Padel. Un must eccezionale di questo evento è senza dubbio il montepremi di 2000 euro, che lo rende fra i più importanti in assoluto mai organizzato a Reggio Calabria. La CPM ha pensato anche a chi verrà da fuori città, stipulando convenzioni con strutture ricettive.

Un evento organizzato con il prezioso supporto dei pregiati sponsor Geremia, The Chilipepper ed Amaro Kordax, brand di prima grandezza del contesto cittadino. Ringraziamento particolare a Tato Morabito per la collaborazione, col quale in cantiere ci sono altre sorprese per la prossima Primavera. Le iscrizioni sono state esaurite in poco tempo, una testimonianza della grande attesa per l’evento e soprattutto del valore notevole riconosciuto sinora ai tornei organizzati dalla CPM.

