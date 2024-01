Messico, migliaia di migranti in marcia verso gli Stati Uniti

Dopo essere stati dispersi dalle autorità messicane all’inizio di gennaio, migliaia di migranti provenienti dal Guatemala si sono nuovamente riuniti per marciare verso gli Stati Uniti. Circa 2.000 persone nel sud del Messico si sono riuniti nuovamente, accusando il governo messicano di inganno e di non aver fornito la documentazione promessa per attraversare liberamente il Paese.

Partiti a Natale con una carovana di circa 6.000 persone, il gruppo si è consegnato alle autorità messicane il 2 gennaio dopo nove giorni di cammino. In cambio della resa, avevano sperato di ottenere un permesso di soggiorno regolare, come concordato inizialmente durante un incontro tra Messico e Stati Uniti. Tuttavia, le autorità messicane avevano fornito autobus per riportarli alla frontiera con il Guatemala. (Fonte ANSA)

FL