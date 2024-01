Secondo Blinken numero morti a Gaza troppo elevato

Il Segretario di Stato USA Antony Blinken ha dichiarato che il numero dei morti della guerra a Gaza, in particolare per i bambini, è troppo elevato.

Ha respinto l’idea di un ricorso contro Israele alla Corte dell’Aja, affermando che distrarrebbe dagli sforzi cruciali. Blinken ha anche negato l’accusa di genocidio, criticando coloro che attaccano Israele per promuovere l’annientamento e il massacro di ebrei.

Ha annunciato un piano con l’ONU per una missione di valutazione che determinerà come consentire ai palestinesi sfollati di tornare a casa nel nord di Gaza, affrontando sfide infrastrutturali e umanitarie. Il ritorno non sarà immediato, ma la missione inizierà a valutare e affrontare gli ostacoli. (Fonte ANSA)

FL