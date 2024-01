Genova. Nascondeva in casa diverse droghe sintetiche. Arrestato

Un variegato campionario di droghe sintetiche è stato rinvenuto e sequestrato dalla Polizia di Stato a casa di un 27enne, incensurato, residente nel quartiere di Sestri Ponente.

Gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività istituzionale di prevenzione e repressione dello spaccio di droga, da alcuni giorni monitoravano le attività dell’indagato, fino al pomeriggio di ieri quando decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare.

Nell’abitazione venivano rinvenute e sequestrate diverse tipologie di droghe sintetiche, nello specifico oltre 500 pasticche di MDMA, 29 pasticche di 2CB, 10 gr. di MDMA in polvere e altrettanti 10 gr. di KETAMINA. Analogamente veniva sequestrato materiale per la lavorazione ed il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e 3690,00 euro in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Marassi”. Fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Genova/articolo/844659e56b15e557950080823