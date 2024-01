Perù, forze speciali della polizia al confine con l’Ecuador

Il governo del Perù ha ordinato l’invio immediato di un contingente della Divisione delle Operazioni Speciali (DOS) della Polizia al confine con l’Ecuador. “Per potenziare la sicurezza lungo il confine” con la nazione confinante, colpita da un’ondata diffusa di violenza criminale.

Dopo la scelta del Presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa, di dichiarare lo stato di emergenza, varie organizzazioni criminali legate al traffico di sostanze stupefacenti hanno condotto una serie di azioni di rappresaglia su tutto il territorio nazionale.

Un gruppo armato ha fatto ingresso in diretta televisiva nello studio di un canale pubblico nella città marittima di Guayaquil, mentre almeno sette membri delle forze dell’ordine sono stati presi in ostaggio in diverse località. Su tutto il territorio nazionale sono stati segnalati conflitti, saccheggi nei centri commerciali e incendi di veicoli. (Fonte ANSA)