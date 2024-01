Pesca, Potenti-Montemagni (Lega): Tragedia sfiorata al porto, basta insabbiamenti a Viareggio

“La notizia della tragedia sfiorata a Viareggio, con un peschereccio finito sugli scogli in uscita dal molo dopo essersi incagliato nella sabbia all’imboccatura del porto, rattrista ma non stupisce. Purtroppo da tempo viene segnalata da più parti la situazione il problema dell’insabbiamento che sta affliggendo il porto. Lola Lega lo ha segnalato per anni in Regione, lo segnalano i pescatori e anche le attività. Se, come diciamo da anni, non arriverà un intervento strutturale risolutivo, invece dei consueti interventi sporadici, aumenterà il danno che viene fanno all’economia locale e alla sicurezza dei lavoratori.

Possibile che la Regione sia così miope? Esprimiamo vicinanza ai pescatori vittime dell’incidente e saremo disponibili a portare questa battaglia anche in Parlamento nell’interesse di Viareggio e dei viareggini”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega Manfredi Potenti ed Elisa Montemagni membri delle commissioni Ambiente e Lavori Pubblici rispettivamente di Senato e Camera.

