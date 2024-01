USA, tempeste, venti e tornado causano 4 morti

Almeno 4 persone sono morte nel sud-est degli Stati Uniti a causa di tempeste, venti forti e tornado che hanno colpito la regione e gran parte del Paese. Le immagini provenienti da Panama City, Florida, mostrano danni significativi con tetti divelti, edifici distrutti e strade impraticabili a seguito di un tornado. Temporali con grandine delle dimensioni di palle da baseball hanno colpito alcune zone a nord dell’Alabama.

Tra le vittime confermate, una persona è stata uccisa e altre due gravemente ferite in un parco di case mobili a Claremont, North Carolina. Un’altra vittima è stata una donna di 81 anni nella contea di Houston, Alabama, dove la sua casa mobile è stata sollevata dalle fondamenta. In Alabama, un uomo è morto sotto un albero caduto, mentre un’altra vittima è stata registrata nella contea di Clayton, in Georgia, a causa di un albero caduto sulla sua auto. Oltre 1.000 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati negli Stati Uniti a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il nord-ovest, il nord-est e il Midwest.

L’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare ha registrato il maggior numero di cancellazioni, seguito da Washington e New York. Inoltre, oltre 500.000 utenti dalla Florida al Vermont hanno subito interruzioni di corrente, con Pennsylvania e New York come Stati più colpiti. (Fonte ANSA) (foto di repertorio)