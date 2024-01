Alluvione. Tajani: acceleriamo per recuperare ritardi lamentati da imprese

(DIRE) Roma, 11 Gen. – “Dopo la tremenda alluvione che ha colpito questo territorio il 21 Novembre scorso, il governo ha agito erogando più di 21 milioni di euro in ristori per le aziende danneggiate”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, atteso domani e sabato in Emilia-Romagna per incontrare le aziende attive nel territorio.

“Stiamo accelerando per recuperare velocemente rispetto a ritardi lamentati da alcuni imprenditori, rispettando sempre tutti i passaggi necessari a garantire la regolarità delle procedure”, aggiunge, ricordando la disponibilità di finanziamenti per l’export, fino a 700 milioni di euro.

“Il governo e il ministero degli Esteri lavorano attivamente per offrire supporto alle imprese in difficoltà. Vogliamo garantire che le eccellenze italiane possano proseguire la loro attività e continuare rappresentarci, portando l’Italia nel mondo”.

La visita di Tajani si inserisce nel quadro delle iniziative della ‘Diplomazia della Crescita’ volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell’export italiano. Sono previste tappe a Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Formigine, Rimini e Sassuolo. (Red/ Dire) 19:03 11-01-24