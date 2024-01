Chris Christie non si candida più per la Casa Bianca

L’ex Governatore repubblicano del New Jersey, Chris Christie, ha abbandonato la corsa per la Casa Bianca, le elezioni presidenziali si terranno a Novembre 2024.”Sono orgoglioso di quanto fatto finora.

Le campagne elettorali sono fatte per vincere” e “mi è chiaro che non ho una strada per conquistare la nomination e per questo sospendo la mia campagna”, dichiara Christie.

Un candidato in meno per la lista dei candidati repubblicani. L’abbandono di Christie andrà a beneficio di Nikki Haley, che potrebbe subire un’ascesa per le primarie in New Hampshir (fonte: ansa.it)