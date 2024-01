Gasparri: reato abuso d’ufficio non ha nessuna funzione pratica

(DIRE) Roma, 11 Gen. – “É giusto specificare che quando si parla di abuso d’ufficio si intendono reati minori. I ladri ed i corrotti, anche se sarà abolito questo reato, saranno condannati lo stesso ma con le norme già in vigore. Citando i dati del Ministero della Giustizia, nel 2021 sono state indagate per abuso d’ ufficio circa 4745 persone e ne sono state archiviate 4100. Nel 2022 su 4mila indagati ne sono stati archiviati 3500.

Per quanto riguarda le sentenze per abuso di ufficio, invece, ce ne sono state 318 nel 2021, ma solo nove persone sono state condannate. Mentre, nel 2022, i dati riportano solo diciotto condanne. In totale quindi ventisette persone sono state condannate e 10mila indagate ingiustamente.

A dimostrazione di come sia un reato che non ha nessuna funzione pratica”. Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri ai microfoni del Tg2 (Com/Vid/ Dire) 13:12 11-01-24