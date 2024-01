Incendio di un deposito agricolo a Contrada (Av)

I Vigili del Fuoco intorno alle 03.00 dell’11 Gennaio, sono intervenuti nel comune di Contrada, per l’incendio che ha interessato un deposito agricolo in muratura e lamiere. Due le squadre inviate sul posto dalla sala operativa che hanno immediatamente attaccato le fiamme da più punti per contenerle e abbatterle.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza della struttura. I Vigili del Fuoco hanno impiegato circa quattro ore per portare a termine l’intervento.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89963