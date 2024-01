Intercettazioni. Calderone (FI): con emendamento Zanettin avanti nel solco garantista

(DIRE) Roma, 11 Gen. – “Voglio ringraziare e fare i complimenti al senatore Pierantonio Zanettin, al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e a noi tutti di Forza Italia per quanto si sta facendo in materia di giustizia, nel solco garantista tracciato dal nostro grande Presidente Silvio Berlusconi.

L’emendamento Zanettin in materia di intercettazioni, approvato dalla commissione Giustizia del Senato, è una norma che non intacca le indagini, non intralcia il lavoro degli investigatori e serve esclusivamente a evitare che uomini e donne che non hanno nulla a che vedere con l’imputazione finiscano in prima pagina”. Così in una nota Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia a Montecitorio. (Com/Vid/ Dire) 13:14 11-01-24 (foto di repertorio)